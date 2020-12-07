لطفي المرايحي يطالب رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور‎

باب نات -

طالب الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور لاعادة الهيبة للدولة التونسية.وياتي هذا المطلب على خلفية تبادل للعنف في البرلمان وتحذير رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه لن يسمح بانهيار أجهزة الدولة.وكتب لطفي المرايحي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "لا حل لتونس اليوم سوى تفعيل الفصل 80 حتى يعاد تحديد الادوار خلال شهر وهذا كاف لمن يدرك مواطن الخلل وسبل اصلاحها.