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لطفي المرايحي يطالب رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور‎

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 22:32 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - طالب الأمين العام للإتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور لاعادة الهيبة للدولة التونسية.
وياتي هذا المطلب على خلفية تبادل للعنف في البرلمان وتحذير رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه لن يسمح بانهيار أجهزة الدولة.
وكتب لطفي المرايحي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "لا حل لتونس اليوم سوى تفعيل الفصل 80 حتى يعاد تحديد الادوار خلال شهر وهذا كاف لمن يدرك مواطن الخلل وسبل اصلاحها.




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