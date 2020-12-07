العياري يقترح على رؤساء الكتل عزل الدستوري الحر وائتلاف الكرامة بتجاهلهم وعدم التصويت على مقترحاتهم ولوائحهم

باب نات -

أعلن الاثنين 7 ديسمبر، النائب ياسين العياري، أنه وجه مراسلة لرؤساء الكتل البرلمانية باستثناء كتلتي الدستوري الحر وائتلاف الكرامة.وأوضح العياري أن هذه المراسلات تتضمن مقترحا لرؤساء الكتل بعزل كتلتي الدستوري الحر وائتلاف الكرامة بالتجاهل الكامل لكل مداخلاتهم و عدم التفاعل معها، بعدم التصويت على مقترحاتهم، مبادراتهم، لوائحهم و رفض الإمضاء معهم في كل ما يقدمنوه، إلى أن يكفوا عن العنف و التحريض و التشويش على أعمال المجلس.وشدد العياري في مراسلته على أن المقاطعة، طريقة جدية و متحضرة لوقف تدهور الأمور تحت القبة و قد تمثل ردا مناسبا و فعلا مسؤولا أمام ما آلت إليه الأمور.