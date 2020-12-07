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العياري يقترح على رؤساء الكتل عزل الدستوري الحر وائتلاف الكرامة بتجاهلهم وعدم التصويت على مقترحاتهم ولوائحهم

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 20:59 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - أعلن الاثنين 7 ديسمبر، النائب ياسين العياري، أنه وجه مراسلة لرؤساء الكتل البرلمانية باستثناء كتلتي الدستوري الحر وائتلاف الكرامة.
وأوضح العياري أن هذه المراسلات تتضمن مقترحا لرؤساء الكتل بعزل كتلتي الدستوري الحر وائتلاف الكرامة بالتجاهل الكامل لكل مداخلاتهم و عدم التفاعل معها، بعدم التصويت على مقترحاتهم، مبادراتهم، لوائحهم و رفض الإمضاء معهم في كل ما يقدمنوه، إلى أن يكفوا عن العنف و التحريض و التشويش على أعمال المجلس.

وشدد العياري في مراسلته على أن المقاطعة، طريقة جدية و متحضرة لوقف تدهور الأمور تحت القبة و قد تمثل ردا مناسبا و فعلا مسؤولا أمام ما آلت إليه الأمور.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216479

Sarramba  (Italy)  |Lundi 07 Decembre 2020 à 23h 03m |           
اذا أقصيتَ، اليوم ستُقصى حتما غدا. ومن استغثتَ بهم اليوم سيدوسونك "كَالبَقّة" غدا



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