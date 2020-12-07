المرزوقي " نحن شعب واحد لسنا كالمصريين اصحاب مقولة انتم شعب ونحن شعب"

" امرأتنا وامرأتكم ...تقدميتنا ورجعتيكم ...تجذرنا وتغربكم ...النور الذي يشع منا والظلام الدامس الذي تغرقون فيه.

عينات من الفكر الإقصائي والقاسم المشترك بين كل الأطراف المتنازعة على امتلاك الحقيقية: الكاريكاتور.

والكاريكاتور من نوعين: الرسم الذي يفضح بجرة قلم خطأ أو عيبا بكيفية ذكية فتنشرح له الصدور

والرسم الذي تنقبض له الصدور -كالذي استعمله البعض للطعن في الرسول الكريم -كالذي نسمع اليوم من كل الأطراف وهو مبني على التحقير والعدوانية والسطحية والجهل بأن الآخر ليس إلا أنت في تجربة أخرى.

حمى الله تونس من كل الكاريكاتوريين لأن نهاية صراعهما تواجه الناس يوما في الشارع يهزجون كما حدث في مصر بعد الانقلاب المشؤوم: أنتم شعب ونحن شعب.

لا يا جماعة نحن شعب واحد له الحق في التعددية والاختلاف والتعايش السلمي بين كل مكوناته ونساؤنا لا علاقة لهن بالكاريكاتور الذي ترسمون لأن الغالبية بتعقيدها وثرائها كما في كل مجال اجتماعي لا توجد على طرفي النقيض وإنما وسط الطيف.

ولا بدّ لليل أن ينجلي"



ندد الرئيس السابق المنصف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بحالة الاستقطاب بين "المحافظين" و"الحداثيين" والتي ستهدد بانقسام المجتمع التونسي.وطالب المرزوقي بوحدة الشعب التونسي وذلك بمواجهة الاصوات الاقصائية والظلامية من الطرفين الحداثي والمحافظ.وعبر المرزوقي عن مخاوفه من اطلاق بعض التصريحات التي تثير الانقسام متابعا " نحن شعب واحد لسنا كالمصريين اصحاب مقولة انتم شعب ونحن شعب".