المرزوقي " نحن شعب واحد لسنا كالمصريين اصحاب مقولة انتم شعب ونحن شعب"

ندد الرئيس السابق المنصف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك بحالة الاستقطاب بين "المحافظين" و"الحداثيين" والتي ستهدد بانقسام المجتمع التونسي.
وطالب المرزوقي بوحدة الشعب التونسي وذلك بمواجهة الاصوات الاقصائية والظلامية من الطرفين الحداثي والمحافظ.
وعبر المرزوقي عن مخاوفه من اطلاق بعض التصريحات التي تثير الانقسام متابعا " نحن شعب واحد لسنا كالمصريين اصحاب مقولة انتم شعب ونحن شعب".
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" امرأتنا وامرأتكم ...تقدميتنا ورجعتيكم ...تجذرنا وتغربكم ...النور الذي يشع منا والظلام الدامس الذي تغرقون فيه.
وطالب المرزوقي بوحدة الشعب التونسي وذلك بمواجهة الاصوات الاقصائية والظلامية من الطرفين الحداثي والمحافظ.
وعبر المرزوقي عن مخاوفه من اطلاق بعض التصريحات التي تثير الانقسام متابعا " نحن شعب واحد لسنا كالمصريين اصحاب مقولة انتم شعب ونحن شعب".
وكتب المرزوقي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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