عصام الشابي : أدعياء الحداثة صمتوا عن وصف نائب ووزير سابق لسهام بن سدرين بالعاهرة

باب نات -

"المواقف التي عبر عنها النائب عن إئتلاف الكرامة في تدخله بخصوص المرأة و مكاسبها القانونية و الاجتماعية لا ينتمي بأي شكل من الاشكال الى عصرنا و مكاسبه التحررية ، و هو من

هذه الزاوية لا بد ان يواجه بردود تفند تلك الاراء و تكشف زيفها و خطورتها ، دون السقوط في منطق التجريم المنافي لقيم الدستور و الديمقراطية .

لكن الزيف لا يقف عند حدود هؤلاء ، لانه بالأمس وصف وزير سابق و نائب بمجلس نواب الشعب المرأة الوحيدة التي ترأست هيئة وطنية مستقلة ( الحقيقة و الكرامة) ب "العاهرة " ،دون ان يحرك ذلك ساكنا لدى أدعياء الحداثة لان المرأة بكل بساطة ليست قيمة إنسانية في حد ذاتها بقدر ما هي محور صراع و توظيف إديولوجي بالنسبة لكلا الفريقين.

كل التضامن مع السيدة سهام بن سدرين.."

قال الامين العام للحزب الجمهوري في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان ادعياء الحداثة صمتوا عن وصف نائب ووزير سابق لرئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة بالعاهرة ، وهم اليوم يتصدون لتصريحات العفاس الذي يمارس حرية التعبير رغم اختلافه معه لان المراة التونسية تطورت و حققت مكتسبات كبيرة لكن التوظيف الايديولوجي هو المسيطر .يذكر أن النائب مبروك كورشيد وجه في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك هجوما حادا ضد الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.ووصف كورشيد بن سدرين بعاهرة تتحدث عن الشرف وذلك بسبب تصريحها الذي ذكّرت فيه فشل كورشيد كوزير وتسبب بحرمان الدولة التونسية من مبالغ مالية بمليارات الدينارات عندما كان وزيرا لاملاك الدولة.