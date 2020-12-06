   Farid - جميل جمال  

عصام الشابي : أدعياء الحداثة صمتوا عن وصف نائب ووزير سابق لسهام بن سدرين بالعاهرة

Publié le Dimanche 06 Decembre 2020 - 21:34 قراءة: 1 د, 14 ث
باب نات - قال الامين العام للحزب الجمهوري في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان ادعياء الحداثة صمتوا عن وصف نائب ووزير سابق لرئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة بالعاهرة ، وهم اليوم يتصدون لتصريحات العفاس الذي يمارس حرية التعبير رغم اختلافه معه لان المراة التونسية تطورت و حققت مكتسبات كبيرة لكن التوظيف الايديولوجي هو المسيطر .

يذكر أن النائب مبروك كورشيد وجه في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك هجوما حادا ضد الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ووصف كورشيد بن سدرين بعاهرة تتحدث عن الشرف وذلك بسبب تصريحها الذي ذكّرت فيه فشل كورشيد كوزير وتسبب بحرمان الدولة التونسية من مبالغ مالية بمليارات الدينارات عندما كان وزيرا لاملاك الدولة.




و كتب عصام الشابي :

"المواقف التي عبر عنها النائب عن إئتلاف الكرامة في تدخله بخصوص المرأة و مكاسبها القانونية و الاجتماعية لا ينتمي بأي شكل من الاشكال الى عصرنا و مكاسبه التحررية ، و هو من
هذه الزاوية لا بد ان يواجه بردود تفند تلك الاراء و تكشف زيفها و خطورتها ، دون السقوط في منطق التجريم المنافي لقيم الدستور و الديمقراطية .
لكن الزيف لا يقف عند حدود هؤلاء ، لانه بالأمس وصف وزير سابق و نائب بمجلس نواب الشعب المرأة الوحيدة التي ترأست هيئة وطنية مستقلة ( الحقيقة و الكرامة) ب "العاهرة " ،دون ان يحرك ذلك ساكنا لدى أدعياء الحداثة لان المرأة بكل بساطة ليست قيمة إنسانية في حد ذاتها بقدر ما هي محور صراع و توظيف إديولوجي بالنسبة لكلا الفريقين.
كل التضامن مع السيدة سهام بن سدرين.."





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216417

Karimyousef  (France)  |Dimanche 06 Decembre 2020 à 23h 32m |           
Chebbi est un homme courageux et d'une grande honnêteté intellectuelle.
Il n'est pas surprenant du tout de le voir jouer rôle important dans les prochaines années. Il a la carrure d'un présidentiable.



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