يمكن لحرفاء محطات شال الآن الدفع باستخدام الهاتف الجوال!

بلاغ صحفي -

توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين البريد التونسي وشركة فيفو إنرجي تونس

وقعت شركة فيفو إنرجي تونس ، الشركة التي توزع وتسوق منتوجات شال في تونس ، ومؤسسة البريد التونسي، اتفاقية شراكة يوم الخميس 3 ديسمبر 2020 في الديوان الوطني للبريد التونسي .وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل سامي المكي، الرئيس المدير العام للبريد التونسي، ومحـمد بوقريبة، المدير العام لشركة فيفو إنرجي تونس وذلك بحضور إطارات من المؤسستين.وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تمكين شركة فيفو إنرجي تونس من خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال بصفة مؤمنة وحينية بمحطات الخدمات شال من خلال منظومة الدفع عبر الهاتف الجوال للبريد التونسي « D17 ».وD17 هو تطبيقة جديدة تم تطويرها من قبل فريق من المهندسين التونسيين وتسمح بإجراء دفوعات فورية عبر الهاتف الجوال بصفة مؤمنة.كما تم تخصيص رمز (QR Code) QR لكل محطة من محطات شال التجريبية لهذه الشراكة. ويقوم الحريف بتنزيل تطبيقة D17 على هاتفه الجوال وعندما يتقدم للدفع يقوم بمسح رمزالمحطة، ويتمكن بذلك من استخلاص مشترياته دون التعامل مع النقود. والدفع عبر الهاتف الجوال « D17 »متاح الآن في المحلات التجارية في ثماني محطات خدمات شال. ومن المقرر تمديده ليشمل سداد مشتريات المحروقات في حوالي عشر محطات شال خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ثم في مرحلة ثانية ، سيتم جعل الدفع عبر الهاتف الجوال عبر تطبيقة D17 ممكنًا في كامل شبكة محطات شال.وفي هذا الإطار صرّح سامي المكي الرئيس المدير العام للبريد التونسيّ "أنّ هذه الشراكة تأتي تماشيا مع إستراتيجية البريد التونسي التي تهدف إلى تطوير عمليات الدفع عبر القنوات الرقمية بمختلف جهات الجمهوريّة من خلال دعم وتوسيع شبكة التجار المنخرطين بتطبيقة D17 لمساندة المجهودات الوطنية للحد من التعامل نقدا".وتجدر الإشارة إلى أن تطبيقة D17 متاحة على Google Play و Apple Store ، وهي سهلة الاستخدام للغاية كما هي ليست مناسبة لحرفاء البريد التونسي فقط بل ولأي حريف يحمل بطاقة بنكية.وعلاوة على أن تطبيقة D17 يتم استخدامها في المحلات التجارية، فإنه يجري العمل على إتاحتها في العديد من القطاعات الأخرى ، وبالتالي فإن فيفو إنرجي تونس هي أول شركة في قطاعها توفر لحرفائها خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال.وأعرب محمد بوقريبة بكل فخر: نواصل التزامنا بتقديم حلول لحرفائنا تتناسب مع احتياجاتهم. ومع تطور التكنولوجيا الرقمية ، أصبح حرفاؤنا أكثر تطلبًا ، ويسعدنا أن نقدم لهم اليوم وسائل دفع "غير نقدية" و "بدون لمس" وآمنة. وأضاف: "تشجع فيفو إنرجي تونس بقوة المبادرات الوطنية ونحن لمعتزون بالمساهمة في تسليط الضوء على هذه المنصة التي طورتها مهارات تونسية ، وذلك من خلال محطات شال التي تتميز بوجود عدد كبير من الحرفاء. "وتوضح هذه الشراكة الرغبة المشتركة للمؤسستين في تزويد المستهلكين بحلول دفع رقمية مبتكرة وآمنة وفورية توفر لهم الرضا وراحة البال.