رفيق عبد السلام : بين عبير و الغرياني ... أيهما أولى بالاحترام... من يدعو للفتنة والحرب الأهلية أم من يدعو للتوافق والتعايش

افاد القيادي بحركة النهضة، رفيق عبد السلام في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك امس الأحد، ان رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي "نموذج لوجه العناد والفاشية المختزنة في النظام القديم، وهي تريد أن تجر الجميع إلى مربع الصراع والفتنة والنفي المتبادل".واضاف رفيق عبد السلام " أما محمد الغرياني آخر أمين عام للتجمع، فهو نموذج آخر من النظام القديم، حيث لم يتردد الرجل وبكل شجاعة، في نقد أخطاء النظام القديم، مع المراهنة على الانضواء تحت خيمة النظام الجديد وأسس الثورة والدستور في إطار قيم الحرية ورفض الإقصاء وتأكيد معاني العيش المشترك بين التونسيين والتونسيات على إختلاف توجهاتهم".وتساءل في الأخير "أيهما أولى بالاحترام وأدعى للتعاون : من يدعو للفتنة والحرب الأهلية أم من يدعو للتوافق والتعايش واحترام الثورة؟ "جدير بالذكر ان عبير موسي هاجمت رئيس حركة النهضة بسبب تعيين محمد الغرياني مستشارا له في البرلمان.