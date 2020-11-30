عياض اللومي "الاحتجاجات تحولت إلى تحركات سياسية لقلب نظام الحكم"

يطالب بإعادة الإنتاج في عدة قطاعات فورا

أفاد القيادي في قلب تونس ونائب رئيس لجنة المالية في البرلمان عياض اللومي، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد اليوم تحولت إلى تحركات سياسية.و أضاف عياض اللومي في حوار ل ماتينال "شمس اف ام" ، أن هذه التحركات تحولت إلى مطالب لقلب النظام على غرار المطالبة بحل البرلمان وتدخل الجيش وتطبيق الفصل 80.كما أوضح اللومي أن الثابت أن مطالب المحتجين اليوم ليست مطالب اجتماعية.واستنكر عياض اللومي، إيقاف الانتاج في عدة قطاعات على غرار النفط والغاز والفسفاط. وأضاف أنه من الضروري إعادة الإنتاج فورا.وأشار إلى أنه لا يظن أن الحكومة غائبة عن هذه الملفات كما إدعى البعض مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة اللازمة لتطبيق اتفاق الكامور.