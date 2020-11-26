رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج زوراب بولوليكاشفيلي Zurab Pololikashvili ، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الذي يؤدي زيارة عمل إلى بلادنا.ومثل هذا اللقاء، الذي حضره وزير السياحة حبيب عمار، فرصة للتطرق إلى العلاقات العريقة القائمة بين تونس ومنظمة السياحة العالمية منذ سنة 1975، كما شكّل مناسبة لاستعراض الجهود الرامية إلى إعادة إحياء قطاع السياحة في العالم إثر تفشي جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات.وأكد رئيس الجمهورية أن السياحة تعتبر من القطاعات الحيوية في تونس، مشدّدا على أن الوضع الاستثنائي على المستويين الصحي والاقتصادي، يستوجب تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. كما دعا رئيس الدولة إلى اعتماد مقاربة جديدة تجعل من السياحة أداة للتقارب بين الشعوب.ومن جانبه ثمّن زوراب بولوليكاشفيلي دور تونس كعضو فاعل في المنظمة العالمية للسياحة، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها أمس بين تونس والمنظمة والتي تنص على تخصيص 200 ألف أورو لدعم قطاع السياحة في بلادنا.وفي تصريح عقب اللقاء أكّد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية عزم المنظمة على مزيد تعزيز التعاون مع تونس على المستويين المتوسط وطويل المدى وحرصها على دعم روح المبادرة لدى الشباب وخلق مسالك للسياحة البديلة.