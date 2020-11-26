إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف

باب نات -

في إطار حملة 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة

أكّدت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، أنّ الاتفاقية الممضاة اليوم مع جمعيّة المرأة والمواطنة بالكاف تندرج في إطار دعم التعاون والشراكة بين الوزارة السن الناشطة في مجال تكافؤ الفرص بين الجنسين للمساهمة في تنفيذ البرامج وخطط العمل الرامية إلى مناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات.وأفادت، خلال موكب التوقيع الذي انتظم صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة بحضور كريمة البريني رئيسة الجمعيّة والوفد المرافق لها وممثلين عن الوزارة، أنّ الهياكل المركزية والجهوية للوزارة المرأة والأسرة وكبار السن تعتمد المقاربة التشاركية مع الجمعيات الناشطة في المجال الحقوقي ومجال الإحاطة بالمرأة من أجل تقديم وإنجاح الخدمات الموجهة لمختلف الفئات من النساء والفتيات لاسيما النساء ضحايا العنف.وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم تطبيق النصوص القانونية وتفعيل دور مؤسسات مناهضة العنف المسلط على النساء وتحسين وتطوير خدمات الإحاطة بالنساء والفتيات ضحايا العنف والتنسيق مع مختلف مسدي الخدمات لفائدتهن بولاية الكاف.كما تنصّ اتفاقية الشراكة الموقّعة بين الطرفين على دعم المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة في وضع وتنفيذ برنامج عمله، ودعم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بالكاف في تفعيل برامج الهيئة التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب تأمين خدمات التعهد بالنساء والفتيات ضحايا العنف بولاية الكاف وتنسيق التدخلات على المستوى الجهوي، والتوعية في المجال القانوني لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي.