في حي النور يهاجمون شاباً بالحجارة ويسحلونه في الطريق العام

باب نات -

تمكن اعوان مركز الأمن الوطني بحي النور بمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود يوم أول أمس 24 نوفمبر 2020 من القبض على 3انفار اعمارهم بين 18و19سنة اقدموا على مهاجمة شاب ورشقه بالحجارة والحاق اضرار بدنية كبيرة به.بالتحري معهم اعترفوا بما نسب اليهم .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم من اجل تهمة "الإضرار بملك الغير العام والرّشق بالحجارة الناجم عنه أضرار بدنيّة" ..