   Fairouz - دبكة لبنان  

في حي النور يهاجمون شاباً بالحجارة ويسحلونه في الطريق العام

Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 - 10:28 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - تمكن اعوان مركز الأمن الوطني بحي النور بمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود يوم أول أمس 24 نوفمبر 2020 من القبض على 3انفار اعمارهم بين 18و19سنة اقدموا على مهاجمة شاب ورشقه بالحجارة والحاق اضرار بدنية كبيرة به.

بالتحري معهم اعترفوا بما نسب اليهم .


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم من اجل تهمة "الإضرار بملك الغير العام والرّشق بالحجارة الناجم عنه أضرار بدنيّة" ..

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215747



En continu

Toutes les news
.

الخميس 26 نوفمبر 2020 | 11 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:06 14:46 12:14 07:09 05:38
20°
 20° % 56 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1421°-1522°-1518°-1319°-13
  • Avoirs en devises
    21499,8

  • (25 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25247 DT        1$ =2,74122 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 nov)   273,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة