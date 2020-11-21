نائبة رئيس فرع اتحاد علماء المسلمين: اتهامات عبير أسقطها القضاء وعوض الاعتصام ندعوها تتفضّل بحذانا نعلّموها الوسطيّة والسماحة

باب نات -

قالت الجمعة 20 نوفمبر، نائبة رئيس فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس فاطمة شقتوت، ان الاتحاد مفتوح للجميع وأن المناهج والمواد التي يقوم بتدريسها والانشطة التي ينظمها، كلها معلومة ويتم نشرها ويمكن لكل من يرغب ان يطلع عليها.واستغربت فاطمة شقشوت الاتهامات التي توجهها رئيسة الدستوري الحر عبير موسي بالارهاب وأخونة المجتمع مشددة على أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأنها تتنزل في اطار معركة سياسية مشيرة الي ان القضاء سبق له أن أنصف الاتحاد.وشددت على أنه لا حجة ولا اثبات لعبير موسي على اتهاماتها للاتحاد وقالت "نحن نستغرب هذه الاتهامات فما هي حجتها وما هو دليلها؟؟ وعوض الاعتصام أمام المقر تتفضل بحذانا خلي نعلموها الوسطية والسماحة".وبينت فاطمة شقشوت أن المشرفين على التدريس في الاتحاد هم من أساتذة جامعة الزيتونة ويدرّسون في معهد الاتحاد ما يدرّسونه في الجامعة مشيرة الي ان طلبة العلم أغلبهم تجاوزت أعمارهم ال40 سنة وبينهم اطارات ومثقفون وفنانون وأطباء وغيرهم من مختلف الشرائح الاجتماعية.