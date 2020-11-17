محطة الشحن بالمطار: إحباط محاولة تهريب 1090 حبة اكستازي داخل مضخمين للصوت

باب نات - تمكنت مصالح الديوانة بمحطة الشحن بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة وذلك على اثر إستهداف طرد قادم من إحدى الدول الأوروبية موجه لشخص تونسي الجنسية يحتوي على مضخمين للصوت، حيث باخضاعهما إلى التفتيش الدقيق من قبل أعوان الديوانة تم العثور داخلهما على 1090 حبة مخدرة نوع اكستازي مخفية بإحكام.



ووفق بلاغ للديوانة, تم تحرير محضر في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الامنية المختصة لمواصلة الأبحاث.



