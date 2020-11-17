رئيس الحكومة يستقبل سفير فرنسا بتونس

باب نات -

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة سفير فرنسا بتونس أندري باران André Parant الذي شرع في ممارسة مهامّه حديثا.وأكد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن فرنسا تُعدّ شريكا استراتيجيا لتونس خاصّة على المستوى الاقتصادي مضيفا بان السفير الجديد سيجد كل الدعم والاحاطة في ممارسة مهامّه الجديدة.وجدّد رئيس الحكومة تضامن تونس واستنكارها للعمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخرا داعيا لتضافر كل الجهود الدولية لمجابهة آفة الإرهاب.من جهته عبّر السفير الفرنسي عن شكره للسّلطات في تونس لما لمسه من جدّية في تعزيز التعاون المشترك، وقدم بهذه المناسبة دعوة من الوزير الأول الفرنسي لنظيره التونسي لزيارة فرنسا.وأشار أن بعث الجامعة التونسية الفرنسية لإفريقيا والمتوسط في نوفمبر 2019 تُترجم عن عمق العلاقات لا فقط الاقتصادية بل وكذلك الثقافية والتي هي دلالة على البعد الاجتماعي والعلمي بين البلدين.وعبٌر رئيس الحكومة في نهاية اللقاء عن استعداد بلادنا لتذليل عدد من الصعوبات التي تعترض بعض المستثمرين الفرنسيين في تونس خاصة في ظل وضع اقتصادي صعب بسبب انتشار فيروس كورونا.