بحث فرص جديدة للاستثمار بين تونس وقطر محور لقاء رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري

باب نات -

في إطار زيارة الدولة التي يؤديها إلى قطر، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأحد 15 نوفمبر 2020 بمقر إقامته بالدوحة، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.ومثل هذا اللقاء وفق بلاغ رئاسة الجمهورية, مناسبة لبحث فرص جديدة للاستثمار بين تونس وقطر، والتأكيد على ضرورة متابعة الاتفاقيات التي تمت دراستها ووضع اتفاقيات أخرى جديدة حتى تكون جاهزة للتوقيع في اللجنة المشتركة التي ستلتئم في الثلاثي الأول من السنة المقبلة.كما تم التطرق إلى الوضع في ليبيا والتأكيد على وجوب تشجيع الأطراف الليبية على المضي قدما في التوافقات للوصول إلى الاستقرار . وشدد الجانبان على أهمية تحقيق الأمن في ليبيا بالنسبة إلى استقرار المنطقة عموما.وتناول اللقاء أيضا الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى في قطر، وأهمية الاستفادة من التجربة التونسية، وقد أكد رئيس الجمهورية استعداد تونس لتقديم ما تحتاجه قطر من خبرات لإنجاح هذا المسار.