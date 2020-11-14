ياسين العياري ''مكبّش'' في وديع الجريء

" صلت أمل و عمل على نسخة من تقرير رقابي يبين أسباب إنهاء إلحاق وديع الجريء بمركز الطب الرياضي بنابل سنة 2016.

السبب صدمنا : لسنة كاملة، 12 شهر و 365 يوم، أخذ فيها السيد وديع كامل راتبه و إمتيازاته و منحه، ما خدم كان.. 3 أيام فقط:)

البستنة الرياضية : براءة الإختراع عند وديع الجريء

هذا يعتبر قانونا "شغل وهمي" و تحيل و إضرار بالإدارة مع تحقيق فائدة لنفسه تصل عقوبته بالفصل 96 من المجلة الجزائية إلى 10 سنوات سجن.

تجدون نسخة من المراسلة التي وجهناها للسيد وزير الرياضة للحصول على نسخة من التقرير بالطرق الرسمية و عبر مؤسسات الدولة.

حال ورود الإجابة، سنقوم بنشرها للعموم و أيضا أمام القطب القضائي المالي."

افاد النائب ياسين العياري اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 انه تحصل على نسخة من تقرير رقابي يبين اسباب انهاء إلحاق وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الحالي بمركز الطب الرياضي بنابل سنة 2016.وكشف النائب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان الجريء تحصل على مرتبات سنة كاملة رغم انه لم يعمل غير 3 ايام.يذكر أن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، قرّر مقاضاة ياسين العياري لعدة جرائم ارتكبها في حقه مع مطالبته بالتخلي التلقائي والفعلي عن الحصانة.