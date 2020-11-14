ياسين العياري ''مكبّش'' في وديع الجريء

افاد النائب ياسين العياري اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 انه تحصل على نسخة من تقرير رقابي يبين اسباب انهاء إلحاق وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الحالي بمركز الطب الرياضي بنابل سنة 2016.
وكشف النائب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان الجريء تحصل على مرتبات سنة كاملة رغم انه لم يعمل غير 3 ايام.
يذكر أن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، قرّر مقاضاة ياسين العياري لعدة جرائم ارتكبها في حقه مع مطالبته بالتخلي التلقائي والفعلي عن الحصانة.
وكتب العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" صلت أمل و عمل على نسخة من تقرير رقابي يبين أسباب إنهاء إلحاق وديع الجريء بمركز الطب الرياضي بنابل سنة 2016.
وكشف النائب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان الجريء تحصل على مرتبات سنة كاملة رغم انه لم يعمل غير 3 ايام.
يذكر أن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، قرّر مقاضاة ياسين العياري لعدة جرائم ارتكبها في حقه مع مطالبته بالتخلي التلقائي والفعلي عن الحصانة.
وكتب العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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