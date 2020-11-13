   Najet - أسألك الرحيل  

جمعية المحامين تقاضي مصحّة تسبّبت في وفاة قاضية بكورونا بعد أن رفضت علاجها لعدم دفعها تسبقة

Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 19:32 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - أعلنت الجمعة 13 نوفمبر، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عن تكوين لجنة قانونية تُعهد لها مهمّة مقاضاة المشرفين على مصحّة خاصة في نابل اثر وفاة القاضية سنية العريضي بكورونا بعد أن تم رفض استقبالها في المصحة وعلاجها قبل دفعها لتسبقة قدرها 30 ألف دينار.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن هذه الحادثة تعتبر جريمة الإمتناع المحضور على معنى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الإمتناع المحضور وإعتداء سافرا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن وتنكيلا بالكفاءات الشابة.


وحمّلت الجمعية مسؤولية وفاة القاضية للحكومة ووزارة الصحة وطالبت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتتبع كل المتورطين طبق القانون.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215007

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 13 Novembre 2020 à 21h 09m |           
هل عدم قبول قاضية في مصحة خاصة دون دفع تسبقة يعتبر "إعتداء سافرا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن" ؟ وكيف ذلك ؟
كلام خطير جدا فهو يرسخ لمبدأ انا ولا حد سواي ووجوب المعاملة المميزة للقضاة على كل المستويات
اي لو كانت الضحية موظفة او مهندسة او فلاحة او تاجرة فالامر مقبول والقضاء لا يرى في ذلك شيء
كان من الاجدر اتهام المصحة بعدم مساعدة شخص في خطر ولكن التكبر وحب الذات اعميا الهيأة واظهرا خورها



En continu

Toutes les news

الجمعة 13 نوفمبر 2020 | 27 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:13 14:51 12:11 06:56 05:26
20°
 25° % 60 :الرطــوبة
تونــس 17°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
25°-1725°-1724°-1724°-1622°-17
  • Avoirs en devises
    21862,0

  • (13 nov)
  • Jours d'importation
    151
  •              1 € = 3,24510 DT        1$ =2,75263 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 nov)   1290,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة