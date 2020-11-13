جمعية المحامين تقاضي مصحّة تسبّبت في وفاة قاضية بكورونا بعد أن رفضت علاجها لعدم دفعها تسبقة

باب نات -

أعلنت الجمعة 13 نوفمبر، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عن تكوين لجنة قانونية تُعهد لها مهمّة مقاضاة المشرفين على مصحّة خاصة في نابل اثر وفاة القاضية سنية العريضي بكورونا بعد أن تم رفض استقبالها في المصحة وعلاجها قبل دفعها لتسبقة قدرها 30 ألف دينار.وقالت الجمعية في بيان لها، إن هذه الحادثة تعتبر جريمة الإمتناع المحضور على معنى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الإمتناع المحضور وإعتداء سافرا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن وتنكيلا بالكفاءات الشابة.وحمّلت الجمعية مسؤولية وفاة القاضية للحكومة ووزارة الصحة وطالبت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وتتبع كل المتورطين طبق القانون.