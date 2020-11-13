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وديع الجريء المرشح الوحيد عن منطقة شمال افريقيا لعضوية المكتب التنفيذي للكاف

Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 08:37 قراءة: 0 د, 26 ث
أعلن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجرئ مساء الخميس على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن الترشح الوحيد الذي وصل للإتحاد الإفريقي لكرة القدم لعضوية المكتب التنفيذي للكاف، كان ترشح تونس ممثلة في شخصه وفيما يلي نص البلاغ :

بانتهاء آجال الترشح لعضوية الإتحاد الإفريقي لكرة القدم وذلك اليوم الخميس 12 نوفمبر الجاري ، لم يرد على الإتحاد الإفريقي عن منطقة شمال إفريقيا سوى ترشح تونس من خلال شخصي وذلك لعضوية المكتب التنفيذي. وبهذا تكون تونس دون منافسة خلال الإنتخابات القادمة والمبرمجة بتاريخ 12 مارس 2021 بالمغرب.




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