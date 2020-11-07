ضبط 39 محبا لأحد الفرق الرياضية وبحوزتهم قوارير مولوتوف وسكاكين

باب نات - تمكّن أعوان فريق الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بالمنزه مساء اليوم السبت من القبض على 39 نفرا على على مستوى محطة المترو بالمنزه الأول وبحوزتهم اسلحة بيضاء وقوارير المولوتوف .



بالتحري معهم تبين انهم من المنتمين إلى أحد الاندية الرياضية وانهم كانوا متوجهين إلى أريانة للمشاركة في معركة بين عدة شبان باستعمال قوارير مولوتوف وسكاكين...

وقد تم حجز تلك الأسلحة وقوارير المولوتوف باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة.



