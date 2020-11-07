   Om Kalthoum - أهات  

ضبط 39 محبا لأحد الفرق الرياضية وبحوزتهم قوارير مولوتوف وسكاكين

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 19:05 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - تمكّن أعوان فريق الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بالمنزه مساء اليوم السبت من القبض على 39 نفرا على على مستوى محطة المترو بالمنزه الأول وبحوزتهم اسلحة بيضاء وقوارير المولوتوف .

بالتحري معهم تبين انهم من المنتمين إلى أحد الاندية الرياضية وانهم كانوا متوجهين إلى أريانة للمشاركة في معركة بين عدة شبان باستعمال قوارير مولوتوف وسكاكين...
وقد تم حجز تلك الأسلحة وقوارير المولوتوف باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214635

Essoltan  (France)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 19h 47m |           
Vous parlez sérieux ou quoi ?
Vous avez saisi les couteaux et les cocktails Molotov et vous avez lâché les Sauvageons ...
Bravo !!!



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