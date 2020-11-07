حافظ السبسي: والدي هنأ بايدن بالفوز بالانتخابات الحالية قبل وفاته

باب نات -

كشف حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن والده عندما زار الولايات المتحدة سنة 2015 ودعاه المرشح الرئاسي جو بايدن لشرب القهوة هنأه حينها بالفوز في الانتخابات الرئاسية التي ينتظر العالم نتائجها بفارغ الصبر.وقال حافظ السبسي " في آخر زيارة للرئيس الراحل للولايات المتحدة سنة 2015 ، قام جو بايدن بدعوته لفطور الصباح في واشنطن . و بعدما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ، قال الرئيس الراحل في دردشة خاصة لبايدن : " قدم ترشيحك للانتخابات الرئاسية في سنة 2020 ، وهذه المرة ستكون انت رئيس لأمريكا "، علما انه تقدم سابقا ولم يوفق ...وعند مغادرته المكان ، أكد الرئيس الراحل لبايدن أمام الحضور : " اقول لك بالتوفيق واهنئك بالنجاح من الآن" ....