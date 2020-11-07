   Farid - ديما معاك  

حافظ السبسي: والدي هنأ بايدن بالفوز بالانتخابات الحالية قبل وفاته

واشنطن 2015
Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 16:18 قراءة: 0 د, 40 ث
باب نات - كشف حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن والده عندما زار الولايات المتحدة سنة 2015 ودعاه المرشح الرئاسي جو بايدن لشرب القهوة هنأه حينها بالفوز في الانتخابات الرئاسية التي ينتظر العالم نتائجها بفارغ الصبر.

وقال حافظ السبسي " في آخر زيارة للرئيس الراحل للولايات المتحدة سنة 2015 ، قام جو بايدن بدعوته لفطور الصباح في واشنطن . و بعدما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ، قال الرئيس الراحل في دردشة خاصة لبايدن : " قدم ترشيحك للانتخابات الرئاسية في سنة 2020 ، وهذه المرة ستكون انت رئيس لأمريكا "، علما انه تقدم سابقا ولم يوفق ...
وعند مغادرته المكان ، أكد الرئيس الراحل لبايدن أمام الحضور : " اقول لك بالتوفيق واهنئك بالنجاح من الآن" ....



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 214620



En continu

Toutes les news

السبت 07 نوفمبر 2020 | 21 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:18 14:55 12:10 06:49 05:21
21°
 24° % 64 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
24°-1625°-1724°-1722°-1621°-15
  • Avoirs en devises
    21221,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    147
  •              1 € = 3,23513 DT        1$ =2,76711 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   1610,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة