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فاضل عبد الكافي: مقتنع بان لا احد يحكم دون موافقة النهضة والاحزاب والمشيشي ابرز مثال

Publié le Jeudi 05 Novembre 2020 - 08:52 قراءة: 0 د, 28 ث
باب نات - قال الوزير السابق فاضل عبد الكافي في مداخلة على قناة التاسعة انه ليس في عداء تماما مع حركة النهضة ولكن أصبحت لديه قناعة بانه لا يمكن لسياسي ان يحكم بدون الاحزاب بما فيها النهضة.

واضاف فاضل عبد الكافي " النهضة لديها كتلة هامة في البرلمان ورئيس الجمهورية اختار هشام المشيشي لانه بعيد عن الأحزاب ولكنه في النهاية اصبح يميل الى مجموعة الاحزاب التي من ضمنها النهضة".


وتابع عبد الكافي " ليست مشكلتي مع الخلفية الإسلامية للنهضة ولكن رغم ذلك احملها المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية المزرية الحالية".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214451

Sarramba  (France)  |Jeudi 05 Novembre 2020 à 12h 37m |           
هذا المساهم في الفساد والمعاملة بالذي على رأسه ريشة، لا يفقه أو لا يقبل بمبدئٍ بديهي : أنّه من الصّعب جدّا، و تقريبا من المستحيل في كلّ ديمقراطيات العالم ابعاد أول حزب في البلاد من الحكم، بقطع النّضر عن من هو الحزب أو لأي اتّجاه ينتمي

MedTunisie  (South Africa)  |Jeudi 05 Novembre 2020 à 11h 54m |           
كل واحد يغض الطرف على الاتحاد و النقابات، الاسباب الرئيسية لخراب تونس و ثورتها فهو غير صادق و لا يمكنه ان ينهض و يطور شيئ في تونس



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