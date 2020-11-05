فاضل عبد الكافي: مقتنع بان لا احد يحكم دون موافقة النهضة والاحزاب والمشيشي ابرز مثال

باب نات -

قال الوزير السابق فاضل عبد الكافي في مداخلة على قناة التاسعة انه ليس في عداء تماما مع حركة النهضة ولكن أصبحت لديه قناعة بانه لا يمكن لسياسي ان يحكم بدون الاحزاب بما فيها النهضة.واضاف فاضل عبد الكافي " النهضة لديها كتلة هامة في البرلمان ورئيس الجمهورية اختار هشام المشيشي لانه بعيد عن الأحزاب ولكنه في النهاية اصبح يميل الى مجموعة الاحزاب التي من ضمنها النهضة".وتابع عبد الكافي " ليست مشكلتي مع الخلفية الإسلامية للنهضة ولكن رغم ذلك احملها المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية المزرية الحالية".