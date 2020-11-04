رئيس الحكومة يقرر جملة من القرارات لفائدة القطاع الثقافي

باب نات -

إنعقد اليوم الإربعاء 04 نوفمبر 2020 مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الإجراءات الإستعجالية لفائدة القطاع الثقافي في إطار الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.☑ اعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة الفنانين والمبدعين والمؤسسات الثقافية بعنوان انخراط في منظومة الضمان الاجتماعي.☑ مضاعفة جراية الشيخوخة لفائدة الفنانين والمبدعين والمثقفين المشمولين بنظام التغطية الاجتماعية الخاص بالقطاع الثقافي.☑ تخصيص اعتمادات اضافية في نهاية سنة 2020 لتغطية المساعدات الاجتماعية الظرفية للفنانين والمبدعين والمشتغلين في القطاع الثقافي لتبلغ قيمة الاعتمادات المخصصة للغرض 6 مليون دينار.☑ التبسيط في الاجراءات المتعلقة بخلاص مستحقات الفنانين والمبدعين والمثقفين.☑ اعتماد بروتوكول صحي خاص بالأنشطة الثقافية ابتداء من 15 نوفمبر 2020 مع مراعاة تطور الوضع الصحي.