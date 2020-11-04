بن علية: الوضع الوبائي متطور والحالات الوبائية تختلف من جهة إلى أخرى

قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 إن الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا المستجد في تونس متطور.وبينت نصاف بن علية في ندوة صحفية مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية أن الحالات الوبائية تختلف من جهة إلى أخرى ومن معتمدية إلى أخرى.وشددت نصاف بن علية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس في تونس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، تسجيل 1237 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء 3 نوفمبر مع تسجيل 29 حالة وفاة جديدة.وأوضحت وزارة الصحّة في بلاغها، أنّ عدد المرضى المقيمين حاليا في المستشفيات بلغ 1389 و252 في أقسام العناية المركزة.وبلغ عدد التحاليل المخبريّة 363557، أمّا العدد الجملي للحالات الحاملة للفيروس فهو في حدود 64363 حالة.