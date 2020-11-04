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بن علية: الوضع الوبائي متطور والحالات الوبائية تختلف من جهة إلى أخرى

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 11:19 قراءة: 0 د, 38 ث
قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية اليوم الأربعاء 04 نوفمبر 2020 إن الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا المستجد في تونس متطور.

وبينت نصاف بن علية في ندوة صحفية مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية أن الحالات الوبائية تختلف من جهة إلى أخرى ومن معتمدية إلى أخرى.


وشددت نصاف بن علية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس في تونس.


وكانت وزارة الصحة أعلنت في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، تسجيل 1237 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء 3 نوفمبر مع تسجيل 29 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحّة في بلاغها، أنّ عدد المرضى المقيمين حاليا في المستشفيات بلغ 1389 و252 في أقسام العناية المركزة.

وبلغ عدد التحاليل المخبريّة 363557، أمّا العدد الجملي للحالات الحاملة للفيروس فهو في حدود 64363 حالة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214391

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 12h 00m |           
ما زلنا في عهد اذا قالت حذامي فصدقوها ان القول ما قالت حذامي
اما الاحصائيات فهي سر من اسرار الدولة لا يسمح بالاطلاع عليها الا للمقربين ولا يجوز نشرها
تستعمل فقط للتلاعب بعقول الناس والتظاهر بانتمائنا للعصر والتهويل فيقع مثلا التركيز على عدد الموتى ولتهويله يذكر دوما العدد منذ ابتداء الجائحة او منذ ابتداء الصيف او منذ اسبوع او شهر



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