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جامعة كرة القدم تكذّب مجدّدا ياسين العياري وتنفي مداهمة فرقة مكافحة التهرب الجبائي لمقرّها

Publié le Mardi 03 Novembre 2020 - 21:00 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - عبّرت الثلاثاء 2 نوفمبر، الجامعة التونسية لكرة القدم عن استنكارها لتكرار بعض الاطراف نشر الأكاذيب والاشاعات والادعاءات بخصوصها.

ونفت الجامعة ما تم ترويجه بخصوص مداهمة مقرها من طرف فرقة مكافحة التهرب الجبائي، مشددة على أن الهدف من بث هذه الاشاعة هو مواصلة حملة التشويه التي تقوم بها بعض الأطراف منذ فترة.


وذكرت الجامعة بأن نفس هذه الأطراف سبق لها أن كذبت خبر ورود مراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص استقلالية عمل الجامعات والعقوبات التي تنتج عن عدم احترام هذا المبدأ الأساسي.

يذكر أن النائب ياسين العياري نشر تدوينة أكد فيها مداهمة فرقة مكافحة التهرب الجبائي لمقر الجامعة في اطار التقصي في عقد استشهار عقدته الجامعة.

كما سبق لياسين العياري أن كذّب تلقّي الجامعة التونسية لكرة القدم لمراسلة من الفيفا تستفسر فيها حول حقيقة وجود تدخل سياسي في الجامعة قبل أن يتأكد لاحقا خبر ارسال الفيفا لهذه المراسلة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214368

Oceanus  ()  |Mardi 03 Novembre 2020 à 23h 14m |           
Ayari est un pion et un menteur pauvre mec



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