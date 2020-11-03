نابل: الدّولة تسترجع ضيعة فلاحية تمسح 400 هك

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بنابل أمس الاثنين 02 نوفمبر 2020 الضيعة الدولية الفلاحية المعروفة بـ " حشاد " الكائنة بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل تمسح حوالي 400 هك .وتأتي عملية الاسترجاع وفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة, تنفيذا لقرار صادر عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري القاضي بإسقاط حق شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "Demeter Agricole" في تسوغ الضيعة الدولية الفلاحية "حشاد".وقد تم استرجاع الضيعة المذكورة وتسليمها إلى المركب الفلاحي "الخيام" التابع لديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة للتعهد والصيانة والحراسة إلى حين إعادة توظيفها، وذلك بحضور السلط الجهوية والمحلية والأمنية وممثلين عن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل وديوان الأراضي الدولية والإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد المحلي للشغل بقرمبالية ومتفقد الشغل بالجهة.