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سمير الوافي يهاجم التبيني: أيها الحقير عرّة البرلمان، يا خي ما عندكش كرامة؟ ما تشبعش مالبخس؟

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 16:10 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - هاجم الاثنين 2 نوفمبر، الاعلامي سمير الوافي، النائب فيصل التبيني ووصفه بالحقير وعرّة البرلمان وخاطبه قائلا "ياخي ما عندكش كرامة !؟...ما تشبعش م البخص والتسخسيخ !؟...ما عندكش هِمّة كي الناس تضحك عليك وعاملينك كاراكوز وأضحوكة وكل مرة يسخسخك واحد !؟".




وتأتي تدوينة الوافي كردّ على تدوينات نشرها التبيني واتهم من خلالها سمير الوافي بتبييض رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء من خلال برنامج وحش الشاشة، كما وصفه فيها بالمتحيّل وخرّيج السجون وغيرها من الأوصاف المهينة.



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