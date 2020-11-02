الحرس الديواني: حجز بضائع مهربة بقيمة 354 الف دينار.

باب نات -

ف تمكنت فرقة الحرس الديواني بالقيروان مساء أمس الأحد 1 نوفمبر 2020 من احباط محاولة تهريب 2053 قطعة ملابس جاهزة وأحذية رياضية مهربة محملة على متن شاحنة خفيفة لا تحمل لوحات منجمية وذلك إثر مطاردتها واستعمال السلسة المسمارية .ووفق بلاغ الديوانة التونسية تم إيقاف الشاحنة وإخضاعها إلى التفتيش حيث تم العثور على البضاعة المهربة وتحرير محضر في الغرض حيث بلغت القيمة الجملية للمحجوز 264 ألف دينار بحسب نفس البلاغ.كما قامت فرقة الحرس الديواني بقرمبالية بضبط سيارة قادمة من جهة القيروان حيث تم إثر مطاردتها وإيقافها العثور داخلها على كمية من السجائر المهربة أجنبية المصدر قدرت ب12500 علبة.ووفق بلاغ الديوانة التونسية, تم تحرير محضر في الغرض وبلغت القيمة الجملية للمحجوز 90 ألف دينار.