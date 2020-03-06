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للحد من التسيّب: وزارة أملاك الدولة تلزم كافة موظفيها بالانضباط الإداري

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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باب نات - في إطار إحكام تطبيق قواعد التصرف الإداري والمالي لكافة موظفي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومنظوريها ولضمان السير العادي للمصالح العمومية بهدف تأمين أفضل الخدمات المسداة من قبل الإدارة لفائدة المواطنين والمؤسسات، أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم مذكرة عمل كلفت من خلالها المديرين العامين والمديرين والمديرين الجهويين بضرورة مراقبة تفعيل النقاط الآتي ذكرها :

1 - المتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف الأعوان والتثبت من حالات المباشرة الفعلية من عدمها ورفع المخالفات إلى المصالح المختصة بالوزارة، كالحرص على تفعيل إجراءات الرقابة وذلك بما يتوفر من وسائل تثبت الوجود بمركز العمل منها التقليدية كورقة الحضور، مع ضرورة وضع الأعوان لتوقيعهم الرسمي وعدم الإكتفاء بالإمضاء بالأحرف الأولى أو الإلكترونية على غرار أجهزة البصمة وذلك قصد الحد من الغيابات غير الشرعية .


2 - التأكيد على كافة الأعوان الراجعين إليهم بالنظر بضرورة احترام التوقيت الإداري والإمتثال للتراخيص المسبقة عند الحاجة، للمحافظة على مردودية المرفق الإداري.

3 - العمل على تفعيل إجراءات خصم الأجر بعنوان كل غياب غير شرعي، تطبيقا لقاعدة استحقاق الأجر بعد الإنجاز الفعلي للعمل.

4 - تفعيل إجراءات الإحالة على أنظار مجلس التأديب في صورة تعدد الغيابات دون موجب، وخاصة منها المتعلقة بتدليس الإمضاء حيث تصبح الإحالة متأكدة.

جدير بالذكر أن وزارة أملاك الدولة كانت قد بادرت بتفعيل وتطبيق كافة إجراءات الرقابة والانضباط الإداري على غرار اعتماد أجهزة البصمة الخاصة بالحضور في العديد من الإدارات الراجعة لها بالنظر واحترام أوقات العمل منذ سنوات وذلك بهدف تسيير هذا المرفق العمومي بنجاعة وتفان.


  
  
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 199312

Sarramba  (France)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 18h 16m |           
السؤال1: لماذا ادارة أملاك الدولة فقط
السؤال2: هل القهوة (10مرات في اليوم) تحذف أم تحسب
السؤال 3: هل قرائة الجريدة تحذف أم تحسب
السؤال4: هل الحلقة والثرثرة بين الزملاء و المواطنون بانتضار تحذف أم تحسب
السؤال5: هل الكسكروت يحذف ام يسحب
السؤال6: هل الخروج لقضية تحذف ام تحسب
السؤال7: هل دبوسة الماء تحذف أم تحسب
السؤال8: هل راسي يوجع يحذف أوم يسحب
السؤال9:هل ولدي مريض يحذف أم يسحب
السؤال10: هل الاختفاء مع مواطن لأخذ الرشوة يحذف أم يسحب
السؤال11: هل أرجع غدوة يحذف أم يسحب
السؤال12: هل ناقصة ورقة للمرة العاشرة يحذف أم يسحب
السؤال13: اعمل نصخة مطابقة للأصل يحذف أم يسحب
السؤال14: هل اعمل الصرف يحذف أم يسحب
السؤال15: هل الادارة ليست مجبورة لتعليل قرارها يحذف أم يسحب
السؤال16: هل الورقة مزالت ماحضرتش للمرة العاشرة تحذف أم تسحب
السؤال17: هل الي يصحح موش هنا تحذف أم تسحب
السؤال18: هل شباك الارشادات دائما فارغ يحذف أم يسحب
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على ما يبد ونضرا للوق الازم للجواب موعدنا القرن القادم و ربي يستر



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