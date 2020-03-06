تونس تحتضن البطولة المتوسطية المفتوحة الأولى للكيوكوشينكاي كاراتي

Vendredi 06 Mars 2020



قراءة: 0 د, 36 ث





باب نات

- ستكون مدينة المنستير من 18 إلى 21 مارس 2020 عاصمة متوسطية لرياضة الكيوكوشينكاي كاراتي والفنون الدفاعية من خلال احتضان البطولة المتوسطية المفتوحة الأولى لهذا الاختصاص الرياضي، بالقاعة الرياضية مصطفى بن جنات، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 10 دول وهي تونس والجزائر والمغرب ومصر وليبيا وموريتانيا والعراق وانقلترا وألمانيا وباكستان وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للكيوكوشينكاي.وستشارك تونس بمجموع 45 لاعب ولاعبة من كلّ الأصناف.ويتضمن برنامج البطولة بالتوازي 3 تربصات فنية جهوية تحت إشراف خبراء دوليين في كل من سوسة والقيروان والسبيخة وتربص في التحكيم الدولي يوم الأربعاء 18 مارس2020، بالإضافة الى تنظيم تربص فني دولي تحت إشراف الخبراء الدوليين انتونيو بينيرو ودافيد بيكتال وهنري بوسمان السبت 21 مارس.