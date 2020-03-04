حافظ قايد السبسي :والدي كان مستاء من الشاهد و هذا ما تفطّن له قبل وفاته بأيام و سأعود لتونس لكشف حقائق حول ملابسات الوفاة

Mercredi 04 Mars 2020
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باب نات - طارق عمراني - نشر موقع ارم نيوز الإماراتي مقالا تضمن تصريحات حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي
و قال حافظ قائد السبسي،إنه سيعود قريبا إلى تونس، التي غادرها بعد وفاة والده في جويلية الماضي، مشيرا إلى أنه سيكشف عن حقائق حول ملابسات وفاة والده.
وأشار السبسي إلى ان ”وجود رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في موقع القرار والسلطة، جعله غير مطمئن على سلامته الشخصية، حيث تعرض لمضايقات دفعته للابتعاد مؤقتا عن تونس وعن النشاط السياسي“.
و اضاف أن ”رحيل يوسف الشاهد عن السلطة سيؤدي إلى انفراجة في الأوضاع العامة“، متهما إياه بـ“ممارسة ضغوط على الجميع، وتوظيف أجهزة الدولة لترهيب منافسيه“.
و اردف نجل الرئيس الراحل بأنه سيكشف ”حقائق للرأي العام، بما في ذلك معطيات تتصل بالغموض الذي رافق وفاة الباجي قائد السبسي“، لافتا إلى أن ”والده اكتشف قبل أيام من مرضه المفاجئ بضع حقائق وكان سيتخذ قرارات، لكنّ المرض هزمه، وأدى إلى وفاته“.
و تابع قائلا “ان ما تفطن إليه الباجي قائد السبسي رحمه الله يتجاوز كثيرا المستوى السياسي إلى ملفات يتداخل فيها الفساد المالي بما يشبه السعي إلى تدمير الدولة“، مشيرا إلى أن ”السبسي ظل يتعامل مع الشاهد بالحد الأدنى من العلاقات؛ حفاظا على مؤسسات الدولة وكان مستاء من ممارساته“، على حد قوله.
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع ارم نيوز الإماراتي مقالا تضمن تصريحات حافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي
و قال حافظ قائد السبسي،إنه سيعود قريبا إلى تونس، التي غادرها بعد وفاة والده في جويلية الماضي، مشيرا إلى أنه سيكشف عن حقائق حول ملابسات وفاة والده.
وأشار السبسي إلى ان ”وجود رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد في موقع القرار والسلطة، جعله غير مطمئن على سلامته الشخصية، حيث تعرض لمضايقات دفعته للابتعاد مؤقتا عن تونس وعن النشاط السياسي“.
و اضاف أن ”رحيل يوسف الشاهد عن السلطة سيؤدي إلى انفراجة في الأوضاع العامة“، متهما إياه بـ“ممارسة ضغوط على الجميع، وتوظيف أجهزة الدولة لترهيب منافسيه“.
و اردف نجل الرئيس الراحل بأنه سيكشف ”حقائق للرأي العام، بما في ذلك معطيات تتصل بالغموض الذي رافق وفاة الباجي قائد السبسي“، لافتا إلى أن ”والده اكتشف قبل أيام من مرضه المفاجئ بضع حقائق وكان سيتخذ قرارات، لكنّ المرض هزمه، وأدى إلى وفاته“.
و تابع قائلا “ان ما تفطن إليه الباجي قائد السبسي رحمه الله يتجاوز كثيرا المستوى السياسي إلى ملفات يتداخل فيها الفساد المالي بما يشبه السعي إلى تدمير الدولة“، مشيرا إلى أن ”السبسي ظل يتعامل مع الشاهد بالحد الأدنى من العلاقات؛ حفاظا على مؤسسات الدولة وكان مستاء من ممارساته“، على حد قوله.
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Par:sarramba (France )
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