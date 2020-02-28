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مخجل... شاب صيني يتعرض للضرب في تونس بسبب الهلع من كورونا

Vendredi 28 Février 2020

Vendredi 28 Février 2020
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باب نات - قال الشاب الصيني المقيم في تونس Guang Chen في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك انه تعرض للضرب بالحجارة والتنمر بسبب الهلع من كورونا مشيرا بانه حصل على نظرة سيئة تجاه المسلمين والتونسيين لكنه سرعان ما اعتذر عن ذلك قائلا بانه لا يمكن تحميل كل التونسيين اخطاء قلة سيئة.


وكتب الشاب في صفحته التدوينة التالية:


" صحيح أنا صيني و افتخر بكوني صيني فالصين غنية عن التعريف و سنتجاوز الازمة و أريد ان أقول أنا لست فيروسا ، أنا إنسان عادي مثلي مثلكم .
لمذا تنادونني بكورونا ؟
لماذا تضربونني بالحجارة ؟
الست انسان و ليا مشاعر مثلكم ؟
الستم مسلمون ؟
الم يعلمكم نبيكم الأخلاق و القيم و الا تتشمتوا فالمريض و تحترموا الآخر ؟
و لعلمكم ان كنت مريضا فلن أكون في تونس سأكون في المستشفى فأنا لا أريد ان انقل الخطر الاخرين أنا حزين لأني كنت أعتقد دائمًا أن تونس اناسها طيبون ، لكنني و للأسف
مخطا ...أرجوا منكم اصدقائي ان تاخذوا بعين الاعتبار
ما قلته و ان تتناقلوه فيما بينكم
لكن سرعان ما تراجع عن كلامه قائلا بانه لا يجب إساءة الظن بالتونسيين والمسلمين.
وكتب في صفحته التدوينة التالية "
اصدقائي التونسيين الاعزاء، شكراً جزيلاً على اهتمامكم ودعمكم! أود أن أعتذر منكم، سامحوني! لقد كان خطأ مني أن غيرت نظرتي عن المسلمين بسبب بعض الأشخاص السيئين. أنا أحب تونس وأحب الشعب التونسي كثيراً، تونس هي بلدي الثاني، ورغم اختلاف اللغة الا ان الصين وتونس تجمعهما علاقة صداقة وطيدة، ويجب أن يساعد كل منها الآخر. سامحوني"




  
  
  

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