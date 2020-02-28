صورة اليوم من ساحل العاج: تونسي يصفع شرطيا في الطريق العام

Vendredi 28 Février 2020



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باب نات

- تداولت الخميس 27 فيفري، صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك فيديو أثار جدلا واسعا في ساحل العاج، بطله مواطن تونسي مقيم في العاصمة السابقة للبلاد، أبيدجان.ويظهر في الفيديو أن المواطن التونسي المقيم في أبيدجان والذي يدعى شمس، أقدم الاربعاء 26 فيفيري، على صفع شرطي في الطريق العام بعد ارتكابه حادث مرور.ولحسن الحظ كانت ردة فعل الشرطي حرفية ومهنية حيث أنه اكتفى بتثبيت المواطن التونسي على الأرض حتى أنه منع بعض الايفواريين من ضربه.وعلى أثر هذا التصرف الحرفي من الشرطي الايفواري الذي تعرض للصفع قامت السلطات الأمنية الايفوارية بتكريمه والاشادة برصانته ومهنيته في التعامل مع الاعتداء الذي تعرض له.وقد أثارت الحادثة عديد التفاعلات بين من أدان تصرف المواطن التونسي ومن اعتبره محظوظا بالتواجد في ساحل العاج وعلق بعض النشطاء بالقول "لو كان متواجدا في تونس وأقدم على نفس الفعلة لتم القبض عليه وتوفّي بعد ساعات متأثرا بسكتة قلبية"...