توضيح وزارة الصحة حول وجود طاقم طبي إيطالي بمستشفى الرابطة

Lundi 24 Février 2020



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باب نات

- خلافا لما تمّ تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود طاقم طبي إيطالي بالمستشفى الجامعي الرابطة، تسبب في حالة من الخوف لدى العاملين بهذا المستشفى نظرا لتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بهذا البلد، توضّح وزارة الصحة في بلاغ اعلامي أن أن الطاقم الطبي قدم إلى تونس في نطاق التعاون التونسي الإيطالي لإجراء عمليات جراحية دقيقة للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، علما وأن هذا الفريق الطبي قد خضع إلى إجراءات المراقبة والتقصي المعمول بها على مستوى مطار تونس قرطاج الدولي كغيرهم من الوافدين وأنّ حالتهم لا تستوجب أي إجراء صحي استثنائي.ويقوم الفريق المذكور حاليا بإجراء العمليات بقسم جراحة القلب بالمستشفى الجامعي الرابطة بمشاركة الأطباء والإطارات الشبه طبية لفائدة الأطفال حسب البرنامج الموضوع.