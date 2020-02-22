Radio Babnet Tunisie  Moharem Fouad - يا غزال   

علاء الشابي يقاضي ابنة أخيه ذكرى الشابي

Samedi 22 Février 2020

Samedi 22 Février 2020
قراءة: 0 د, 24 ث

باب نات - أعلنت مساء الجمعة 21 فيفري، الشابة ذكرى الشابي، في تدوينة عبر صفحتها على الفايسبوك، أن عمها الإعلامي علاء الشابي تقدم بقضية ضدها.
ويتواصل بذلك مسلسل الخلاف بين علاء الشابي وابنة أخيه، الذي بدأ على إثر ظهور ذكرى الشابي في برنامج ديما لاباس على قناة التاسعة واتهامها لعمّها بصنصرة تصريحاتها إثر حديثها عن مسائل عائلية رغم أنها اعتذرت منه بعد ظهورها الأخير مع أمين قارة.





  
  
  

rtt-4e250492fa2194523e159dd3e51234fe-2020-02-22 10:50:58






2 de 2 commentaires pour l'article 198475

Kbhsenior  (Tunisia)  |Samedi 22 Février 2020 à 20h 18m |           
الله يفضحكم كيما فضحتو الناس امنيتي اشوفكم في يفتح الستار و الا لا.

Essoltan  (France)  |Samedi 22 Février 2020 à 19h 14m |           
Qu'ils essayent de laver leur linge sale loin de nous ...



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الاثنين 24 فيفري 2020 | 30 جمادي الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:40 12:40 06:58 05:31
10°
 21° % 81 :الرطــوبة
تونــس
2.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-822°-819°-1115°-720°-6
  • Avoirs en devises
    19436,6

  • (21 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,10803 DT        1$ =2,88206 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fév)   472,3 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582519011|198475 17705|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires