لجنة التحقيق حول فاجعة عمدون تضبط رزنامة عملها وأولوياته

Lundi 23 Decembre 2019



باب نات

- عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول فاجعة عمدون من ولاية باجة، جلسة صباح يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 خصصتها لضبط رزنامة عملها وتحديد أولوياته.وبيّنت رئيسة اللجنة أن أولويات العمل تتمحور بالخصوص حول تحديد الجهات المعنية بالاستماع إليها،وضبط أماكن الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة في الأيام المقبلة.ودار حوار قدّم خلاله أعضاء اللجنة مقترحاتهم فيما يتعلق بضبط منهجية العمل. وأكّدوا أهمية تقديم توصيات في خصوص النقاط السوداء ذات الكثافة العالية في حوادث الطرقات في جميع جهات البلاد عامة وفي منطقة عمدون بصفة خاصة.كما تطرّقوا إلى المسائل التي ستتناولها اللجنة في إعداد تقريرها، مشدّدين على ضرورة بعث رسالة إيجابية للرأي العام من خلال عمل اللجنة الذي سيتمحور حول تحديد مسؤوليات الأطراف المتدخلة في هذه الحادثة وتقديم التوصيات والمبادرات التشريعية الرامية الى تفادي تكرار مثل هذه الفواجع في المستقبل.واقترح بعض أعضاء اللجنة تكوين فرق عمل تهتم بالجوانب المختلفة لهذه الحادثة الأليمة، إضافة إلى زيارة منطقة عمدون وبعض المؤسسات الراجعة بالإشراف إلى الوزارات المعنية.وبعد التداول والنقاش تمّ الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية إلى ولاية باجة يوم الاثنين 30 ديسمبر 2019، ومراسلة الوزارات المعنية لإمداد اللجنة بالتقارير المقدمة خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس يوم 18 ديسمبر 2019 للحوار مع الحكومة حول فاجعة عمدون، وذلك ليتم الاستئناس.وتمّ تكوين أربعة فرق عمل من أعضاء اللجنة حسب الاختصاصات إضافة برمجة جلسات استماع إلى الجهات الإدارية المعنية ثم إلى المجتمع المدني في موعد لاحق.