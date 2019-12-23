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بوبكر يعود للميكرو

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - أعلن الاعلامي بوبكر بن عكاشة أنه سيعود قريبا للاذاعة دون ذكر تفاصيل أكثر...
وكانت إدارة موزاييك أوقفت بوبكر بن عكاشة عن تقديم برنامج "ميدي شو" منذ شهر جوان الماضي وهو ما اعتبره طردا ...

وكتب بوبكر بن عكاشة التدوينة التالية:

"قريبا العودة للميكرو ... احساس يشبه العودة المدرسية لتلميذ في الابتدائي"




  
  
     
  

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