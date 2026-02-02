ورشة توعوية بغار الملح حول أهمية الكثبان الرملية والحلول القائمة على الطبيعة يوم 04 فيفري الجاري

تحتضن، المدرسة الاعدادية بغار الملح، وشاطئ غار الملح، ورشة توعوية حول أهمية الكثبان الرملية والحلول القائمة على الطبيعة، وذلك يوم الاربعاء 04 فيفري الجاري.وتهدف الورشة إلى التعريف بدور الكثبان الرملية في حماية السواحل والحفاظ على التنوع البيولوجي وإبراز أهمية الحلول القائمة على الطبيعة كحلول مستدامة لمواجهة التغيرات البيئية.وتستهدف تلاميذ المدرسة الإعدادية بغار الملح وهي مفتوحة لكل من يهمه الشأن البيئي.ويندرج هذا النشاط في إطار مشروع "TunSea Restore"، الذي أطلقته، جمعية تونسي للعلوم التشاركية، من مركز التكوين المهني للصيد البحري بغار الملح، يوم 10 سبتمبر 2025.ويهدف المشروع إلى حماية الساحل من الانجراف عبر ترميم الكثبان الرملية واعتماد حلول قائمة على الطبيعة للحفاظ على البيئة الساحلية والأراضي الفلاحية "الرملي" فضلا عن دعم التنوع البيولوجي في بحيرة غار الملح لمواجهة التغيرات المناخية.