وديع الجريء نجم الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة

Vendredi 20 Decembre 2019
باب نات - بعيدا عن التفصيلات القانونية و التنقيحات التي شهدتها الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 و التي تمت المصادقة عليها ، فإن رئيس الجامعة الدكتور وديع الجريء كان مرة اخرى نجم تلك الجلسة و استطاع ادارتها و الرد على كل التساؤلات بكفاءة و دراية كبيرة فهو متمكن من كل الملفات و بارعا في الاجابات على الحضور .
تداعت كل الفرق الرياضية الى الاجتماع في احد نزل الضاحية الشمالية و كان الجميع متناغما مع وديع الجريء و راضيا على قيادته لهذا الهيكل الرياضي ،ولا ننسى ان الجامعة أنجزت مشاريع رياضية من مداخيلها الخاصة و لم تنفق عليها الدولة مليما واحدا، كما برمجت مراكز رياضية في المناطق الداخلية في اطار التمييز الايجابي ، و ساعدت الكثير من الجمعيات التي تشكو صعوبات مادية خاصة من الفرق الصغرى التي وجدت في وديع الجريء رئيسا ينصت الى مشاكلها بعد ان كانت مهمشة ،و لا ننسى ايضا المبادرة التي اطلقتها الجامعة لانقاذ النادي الافريقي و الشفافية في الحساب الخاص التي جعلت جماهير الفريق تقبل بكثافة على الدعم .
وديع الجريء ابن قردان الذي اصبح رقما صعبا في الرياضة التونسية و يحظى بتقدير الجميع اصبح مرشحا لوزارة الرياضة وهناك من ردد أنه رفضها، هذا التألق ازعج من يعتبرون رئاسة الجامعة مقاطعة يتوارثونها فيما بينهم فاطلقوا عليه بعض ضعاف النفوس من الأبواق المأجورة لكنه هزمهم بالعمل و الإنجاز، وحتى عندما واجههم في اكثر من منبر اعلامي انهاروا أمامه .
تداعت كل الفرق الرياضية الى الاجتماع في احد نزل الضاحية الشمالية و كان الجميع متناغما مع وديع الجريء و راضيا على قيادته لهذا الهيكل الرياضي ،ولا ننسى ان الجامعة أنجزت مشاريع رياضية من مداخيلها الخاصة و لم تنفق عليها الدولة مليما واحدا، كما برمجت مراكز رياضية في المناطق الداخلية في اطار التمييز الايجابي ، و ساعدت الكثير من الجمعيات التي تشكو صعوبات مادية خاصة من الفرق الصغرى التي وجدت في وديع الجريء رئيسا ينصت الى مشاكلها بعد ان كانت مهمشة ،و لا ننسى ايضا المبادرة التي اطلقتها الجامعة لانقاذ النادي الافريقي و الشفافية في الحساب الخاص التي جعلت جماهير الفريق تقبل بكثافة على الدعم .
وديع الجريء ابن قردان الذي اصبح رقما صعبا في الرياضة التونسية و يحظى بتقدير الجميع اصبح مرشحا لوزارة الرياضة وهناك من ردد أنه رفضها، هذا التألق ازعج من يعتبرون رئاسة الجامعة مقاطعة يتوارثونها فيما بينهم فاطلقوا عليه بعض ضعاف النفوس من الأبواق المأجورة لكنه هزمهم بالعمل و الإنجاز، وحتى عندما واجههم في اكثر من منبر اعلامي انهاروا أمامه .
En continu
- Hier 20:20 ليبيا.. ارتفاع قتلى قوة حماية سرت إلى 5
- Hier 17:01 الأديب تحت النيران الصديقة والمعادية..
- Hier 16:59 في الرد على الدرويش!!!
- Hier 14:32 بداية من يوم الغد:انطلاق تصوير اولاد مفيدة
- Hier 12:39 أردوغان يحذر من محاولات ''شرعنة'' حفتر
- Hier 12:20 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 02:18 الوضع الصّعب لزهير مخلوف
- Hier 00:15 استقالة راشد الخياري.. هكذا يتسرّب الخراب!
الرجوع الشتائي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:41
|17:08
|14:49
|12:24
|07:28
|05:55
|
15°
|20°
|% 47
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|20°-14
|19°-14
|17°-13
|19°-13
|20°-13
Follow @babnet_Tunisie
( 96 760) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 72 818) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 508) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 54 128) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 50 468) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 45 985) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 43 636) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 42 674) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 127) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 825) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 188) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 425) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 904) سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجر
( 38 095) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 660) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 171) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 35 926) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
( 34 288) عبد اللطيف العلوي: نعتذر للحمقى وا
( 34 183) عماد الدايمي: الشاهد يستعد للقيام
( 33 849) هادي زعيّم يعلن انهاء تعاقده مع مو
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur: تسليم جائزة رئيس الجمهورية لأحسن باحث تونسي مقيم بالخارج إلى الأستاذ عادل النفزي