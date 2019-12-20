وديع الجريء نجم الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة

Vendredi 20 Decembre 2019



باب نات

- بعيدا عن التفصيلات القانونية و التنقيحات التي شهدتها الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة القدم يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 و التي تمت المصادقة عليها ، فإن رئيس الجامعة الدكتور وديع الجريء كان مرة اخرى نجم تلك الجلسة و استطاع ادارتها و الرد على كل التساؤلات بكفاءة و دراية كبيرة فهو متمكن من كل الملفات و بارعا في الاجابات على الحضور .تداعت كل الفرق الرياضية الى الاجتماع في احد نزل الضاحية الشمالية و كان الجميع متناغما مع وديع الجريء و راضيا على قيادته لهذا الهيكل الرياضي ،ولا ننسى ان الجامعة أنجزت مشاريع رياضية من مداخيلها الخاصة و لم تنفق عليها الدولة مليما واحدا، كما برمجت مراكز رياضية في المناطق الداخلية في اطار التمييز الايجابي ، و ساعدت الكثير من الجمعيات التي تشكو صعوبات مادية خاصة من الفرق الصغرى التي وجدت في وديع الجريء رئيسا ينصت الى مشاكلها بعد ان كانت مهمشة ،و لا ننسى ايضا المبادرة التي اطلقتها الجامعة لانقاذ النادي الافريقي و الشفافية في الحساب الخاص التي جعلت جماهير الفريق تقبل بكثافة على الدعم .وديع الجريء ابن قردان الذي اصبح رقما صعبا في الرياضة التونسية و يحظى بتقدير الجميع اصبح مرشحا لوزارة الرياضة وهناك من ردد أنه رفضها، هذا التألق ازعج من يعتبرون رئاسة الجامعة مقاطعة يتوارثونها فيما بينهم فاطلقوا عليه بعض ضعاف النفوس من الأبواق المأجورة لكنه هزمهم بالعمل و الإنجاز، وحتى عندما واجههم في اكثر من منبر اعلامي انهاروا أمامه .