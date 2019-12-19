الخطوط التونسية: إلغاء الرحلة 724 المتجهة الى باريس بسبب اضراب مفاجئ للطيارين

Jeudi 19 Decembre 2019



باب نات

- تعلم الخطوط التونسية عن إلغاء الرحلة عدد 724 المتجهة الى باريس هذا اليوم 19 ديسمبر 2019 .وتعود أسباب الغاء هذه الرحلة وفق بلاغ للخطوط التونسية الى اضراب مفاجئ وغير معلن نفذه الطيارون دون سابق إعلام وذلك محاولة منهم للضغط على الجهات الادارية والحكومية للإمضاء على مشروع زيادة في اجورهم لازال في طور الدراسة برئاسة الحكومة بعد موافقة الادارة العامة للخطوط التونسية ووزارة النقل على محتواه.ووفق نفس البلاغ فان الاتفاقيات من هذا النوع تخضع للدراسة والموافقة من قبل هياكل الدولة في آجال معقولة.وتقدمت الناقلة الوطنية باعتذارها لحرفائها، مؤكّدة أنها تحتفظ بحق تتبع كل من تسبب في تعطيل سير عمل هذا المرفق العام .