إحداث مكتبة بقسم طب الأطفال بالمستشفى الجهوي بالمحرس

Dimanche 15 Decembre 2019
باب نات - وائل الرميلي - بهدف ترغيب الأطفال المقيمين في المستشفيات في المطالعة، قامت رابطة "اليسر " النسائية للرواد و الأحباء بفوج محمد جليل للكشافة التونسية، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بتهيئة قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بالمحرس، عبر إحداث مكتبة تضم عددا من الكتب و القصص وتركيز مجموعة من الألعاب بالقسم و تلفازا لفائدة الأطفال المقيمين به.
وتهدف هذه المبادرة حسب المشرفين عليها، إلى تحفيز الأطفال و عائلاتهم على المطالعة طيلة زمن الانتظار أو الإقامة في المستشفى بغاية الترويح عنهم و استثمار وقت فراغهم و توفير المساعدة النفسية.
وقد بعثت هذه الحركة الفرحة في صفوف الأطفال المرضى وأمهاتهم، و لاقت استحسانا لدى إدارة المستشفى و كافة الإطار الطبي و الشبه الطبي العامل به.
وللإشارة فإن قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بالمحرس قد تم إعادة إفتتاحته يوم 23 سبتمبر 2019 ، بعد توقف لمدة ما تزيد عن أربعة سنوات بسبب نقص في الإطار الشبه الطبي، هذا فضلا عن سعي مختلف الأطراف التي شاركت فيها لتُمكِن وزارة الإشراف المستشفي من إنتداب إطار شبه طبي بقسم الأطفال
وتهدف هذه المبادرة حسب المشرفين عليها، إلى تحفيز الأطفال و عائلاتهم على المطالعة طيلة زمن الانتظار أو الإقامة في المستشفى بغاية الترويح عنهم و استثمار وقت فراغهم و توفير المساعدة النفسية.
وقد بعثت هذه الحركة الفرحة في صفوف الأطفال المرضى وأمهاتهم، و لاقت استحسانا لدى إدارة المستشفى و كافة الإطار الطبي و الشبه الطبي العامل به.
وللإشارة فإن قسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بالمحرس قد تم إعادة إفتتاحته يوم 23 سبتمبر 2019 ، بعد توقف لمدة ما تزيد عن أربعة سنوات بسبب نقص في الإطار الشبه الطبي، هذا فضلا عن سعي مختلف الأطراف التي شاركت فيها لتُمكِن وزارة الإشراف المستشفي من إنتداب إطار شبه طبي بقسم الأطفال
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Par:Nouri (Switzerland )
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