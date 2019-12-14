إطلاق اسم محمود الماطري على الطريق السريعة X2 المؤدية إلى المنازه والنصر

Samedi 14 Decembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم السبت 14 فيفري على اطلاق اسم شارع الدكتور محمود الماطري على الطريق السريعة X2 المؤدية الى المنازه وحي النصر...
En continu
- Hier 21:03 جندوبة: إعادة فتح المتحف الأثري بشمتو
- Hier 16:55 راشد الغنوشي يستقبل وفدا عن لجنة البندقية
- Hier 16:46 موزاييك: قيس سعيد يتوجّه بخطاب إلى الشعب
- Hier 14:30 يا ليت ميركيل .. إمرأة تونسية
- Hier 12:39 السيرة الذاتية لعبد المجيد تبون
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:06
|14:46
|12:21
|07:24
|05:51
|
17°
|20°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
11.8 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|20°-14
|19°-12
|22°-12
|21°-16
|17°-13
Follow @babnet_Tunisie
(118 902) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 95 021) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 228) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 828) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 68 543) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 59 695) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 686) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 625) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 52 046) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 281) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 189) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 46 005) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 103) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 418) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 562) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 543) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 036) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 793) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 38 933) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 38 901) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
Par:essoltan (France )
Sur: الجورشي: ما يحصل داخل حركة النهضة اشبه بسوق.. و ائتلاف الكرامة باش تدخل فيه غولة