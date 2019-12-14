إطلاق اسم محمود الماطري على الطريق السريعة X2 المؤدية إلى المنازه والنصر

Samedi 14 Decembre 2019



باب نات

- أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم السبت 14 فيفري على اطلاق اسم شارع الدكتور محمود الماطري على الطريق السريعة X2 المؤدية الى المنازه وحي النصر...