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إطلاق اسم محمود الماطري على الطريق السريعة X2 المؤدية إلى المنازه والنصر

Samedi 14 Decembre 2019

Samedi 14 Decembre 2019
باب نات - أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم السبت 14 فيفري على اطلاق اسم شارع الدكتور محمود الماطري على الطريق السريعة X2 المؤدية الى المنازه وحي النصر...



  
  
     
  

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