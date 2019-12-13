بلاغ مروري بمناسبة عطلة الشتاء المدرسية والجامعية

Vendredi 13 Decembre 2019



باب نات

- بمناسبة عطلة الشتاء المدرسية والجامعية لسنة 2019 والتي تتخللها عطلة رأس السنة الإدارية لسنة 2020، تُعلم إدارة حرس المرور بوزارة الداخلية وأن عديد الطرقات ستشهد كثافة في حركة المرور وخاصة في التواريخ والأوقات التالية:السبت 14 ديسمبر 2019 بداية من 10.00 صباحا وإلى غاية منتصف الليل.الأحد 15 ديسمبر 2019 بداية من 10.00 صباحا وإلى غاية منتصف الليل.الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 بداية من منتصف النهار وإلى غاية 06.00 صباحا.الأربعاء 01 جانفي 2020 بداية من 10.00 صباحا وإلى غاية منتصف الليل.لذلك فإن الدعوة موجهة إلى مستعملي الطريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة وذلك:تجنب السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو السياقة في حالة تعب.عدم الإفراط في السرعة.الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة.تجنب إستعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة.ضرورة إستعمال حزام الأمان.عدم نقل ركاب في وسيلة غير معدة للغرض.الإنتباه عند شق الطريق من طرف المترجلين.عدم حمل أشياء أو أمتعة من شانها أن تحجب الرؤية عن السائق.هذا وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإرشادهم ومساعدتهم، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بهواتف النجدة التالية:193 الحرس الوطني.71.960.448 المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني.