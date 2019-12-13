الجورشي: ما يحصل داخل حركة النهضة اشبه بسوق.. و ائتلاف الكرامة باش تدخل فيه غولة

Vendredi 13 Decembre 2019
باب نات - قال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي ان حركة النهضة تعيش حالة من التجاذبات بسبب الجدل حول تشكيل الحكومة بقيادة الحبيب الجملي.
وأضاف الجورشي في مداخلة على قناة حنبعل" النهضة اشبه بسوق فهنالك جهة تطالب بالتحالف مع التيار وحركة الشعب وذلك في اطار الخط الثوري اضافة الى تيار اخر يطالب بالمضي قدما في التعامل مع قلب تونس".
وتابع صلاح الدين الجورشي " اذا دخل قلب تونس في السلطة سيتوجه ائتلاف الكرامة الى المعارضة ولكن في المقابل " باش تدخل فيهم غولة".
وأضاف الجورشي في مداخلة على قناة حنبعل" النهضة اشبه بسوق فهنالك جهة تطالب بالتحالف مع التيار وحركة الشعب وذلك في اطار الخط الثوري اضافة الى تيار اخر يطالب بالمضي قدما في التعامل مع قلب تونس".
وتابع صلاح الدين الجورشي " اذا دخل قلب تونس في السلطة سيتوجه ائتلاف الكرامة الى المعارضة ولكن في المقابل " باش تدخل فيهم غولة".
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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