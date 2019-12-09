الشاهد يدشن عددا من الاقسام الصحية بمستشفى مدنين

Lundi 09 Decembre 2019



باب نات

- زار رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد صباح امس الأحد بمعية والي مدنين الحبيب شوّاط ووزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين.وأشرف الشاهد بهذه المناسبة على تدشين قسم تصفية الدم المتكوّن من 20 آلة جديدة ومتطوّرة وفريق طبي متكامل يؤمّن خدمات التصفية لفائدة 100 مريض من الجهة.كما عاين يوسف الشاهد عن كثب انطلاق استغلال قسم الطب الشرعي وقسم أمراض القلب المجهّز ب 26 سريرا وقسم التوليد المكوّن من 25 سريرا إلى جانب قاعة القسطرة التي سينتفع بخدماتها حوالي 650 ألف ساكن بولايتي مدنين وتطاوين بكلفة جمليّة تفوق 8 ملاين دينار لكافة هذه المشاريع الجديدة.كما اطّلع رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال بالمناسبة على سير أشغال إنجاز وحدة التصوير بالرنين المغناطيسي. وأذن بهذه المناسبة بتغيير صغة المستشفى إلى مؤسسة عمومية للصحة،والانطلاق في أشغال إعادة تهيئة قاعة العمليات بكلفة تناهز ال 8 ملايين دينار.