الشاهد يدشن عددا من الاقسام الصحية بمستشفى مدنين

Lundi 09 Decembre 2019
باب نات - زار رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد صباح امس الأحد بمعية والي مدنين الحبيب شوّاط ووزيرة الصحة بالنيابة الدكتورة سنية بن الشيخ المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين.
وأشرف الشاهد بهذه المناسبة على تدشين قسم تصفية الدم المتكوّن من 20 آلة جديدة ومتطوّرة وفريق طبي متكامل يؤمّن خدمات التصفية لفائدة 100 مريض من الجهة.
كما عاين يوسف الشاهد عن كثب انطلاق استغلال قسم الطب الشرعي وقسم أمراض القلب المجهّز ب 26 سريرا وقسم التوليد المكوّن من 25 سريرا إلى جانب قاعة القسطرة التي سينتفع بخدماتها حوالي 650 ألف ساكن بولايتي مدنين وتطاوين بكلفة جمليّة تفوق 8 ملاين دينار لكافة هذه المشاريع الجديدة.
كما اطّلع رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال بالمناسبة على سير أشغال إنجاز وحدة التصوير بالرنين المغناطيسي. وأذن بهذه المناسبة بتغيير صغة المستشفى إلى مؤسسة عمومية للصحة،والانطلاق في أشغال إعادة تهيئة قاعة العمليات بكلفة تناهز ال 8 ملايين دينار.
وأشرف الشاهد بهذه المناسبة على تدشين قسم تصفية الدم المتكوّن من 20 آلة جديدة ومتطوّرة وفريق طبي متكامل يؤمّن خدمات التصفية لفائدة 100 مريض من الجهة.
كما عاين يوسف الشاهد عن كثب انطلاق استغلال قسم الطب الشرعي وقسم أمراض القلب المجهّز ب 26 سريرا وقسم التوليد المكوّن من 25 سريرا إلى جانب قاعة القسطرة التي سينتفع بخدماتها حوالي 650 ألف ساكن بولايتي مدنين وتطاوين بكلفة جمليّة تفوق 8 ملاين دينار لكافة هذه المشاريع الجديدة.
كما اطّلع رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال بالمناسبة على سير أشغال إنجاز وحدة التصوير بالرنين المغناطيسي. وأذن بهذه المناسبة بتغيير صغة المستشفى إلى مؤسسة عمومية للصحة،والانطلاق في أشغال إعادة تهيئة قاعة العمليات بكلفة تناهز ال 8 ملايين دينار.
En continu
- 10:27 تحقيقات بلا نتائج
- Hier 20:02 لغم محمد بن زايد في البرلمان التونسي..
- Hier 18:38 عبير.. العابرة إلى المجهول..
- Hier 18:06 عرض ''المخازنية حضروا'' يصنع الفرجة بقابس
- Hier 14:03 كلية العلوم بصفاقس تحتفي بطلبتها الأوائل
- Hier 11:37 مشروع ميزانة الدولة لسنة 2020
- Hier 09:34 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:05
|14:45
|12:18
|07:20
|05:47
|
17°
|19°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|19°-13
|14°-11
|16°-12
|15°-12
|16°-11
Follow @babnet_Tunisie
(118 213) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 93 567) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 711) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 206) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 401) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 477) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 273) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 848) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 136) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 45 991) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 897) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 43 971) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 41 270) الغنوشي و المكي يشقّان شورى النهضة
( 41 146) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 362) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 219) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 907) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 763) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 453) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 36 589) فيديو لأمني يحذّر من عمليات إرهابي
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur: عبير موسي تهاجم سامية عبو: الناس هذوما لا عندهم لا ميثاق ولا أخلاق سياسية... احترموا رواحكم