اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب بعدة مناطق من ولاية صفاقس بداية من مساء اليوم الثلاثاء

اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع مياه الشرب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 بداية من الساعة الثامنة ليلا بالمناطق التابعة لمعتمديات صفاقس الجنوبية وساقية الزيت وساقية الداير

وارجعت الشركة، في بلاغ لها اليوم، هذا الاضطراب في توزيع المياه الى الاشغال المبرمجة لتعزيز وصيانة قناة التوزيع الرئيسية قطر 600 مم المزودة للمناطق العليا بصفاقس الكبرى وذلك في إطار الاستعداد لتخطي صائفة 2026

ومن المنتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة الخامسة من يوم غد الأربعاء 24 ديسمبر 2025 بعد استكمال الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة، وفق ذات البلاغ.