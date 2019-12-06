Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Gaddadti Hobbak Lih  

على المباشر، عبير موسي تهاجم ايمان المدّاحي وتتهم وسائل الاعلام بشن حملة ضدّها

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - نشبت الجمعة 6 ديسمبر، في إذاعة راديو ماد، مشادة كلامية حادة بين رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، والإعلامية ايمان المدّاحي.

وهاجمت عبير موسي ايمان المداحي واتهمتها بجعل برنامجها يحدث في تونس على قناة حنبعل مختصّا في سبّها وتشويهها مشيرة إلى وجود وسائل اعلام وكرونيكورات يشنون حملة ضدّها.


واستغربت ايمان المداحي تصريحات عبير موسي وأكّدت أنها وجّهت الدعوة لممثلين عن الحزب الدستوري الحر للحضور في برنامجها على قناة حنبعل لكنهم رفضوا ذلك.

وتعقيبا على ذلك قالت عبير موسي "نحن لا نحضر في بلاتو متاعك مع الناس الي تشتم فينا، خاصة وانت عندك كرونيكور تخلص فيه بش يسبّنا" وذلك في الإشارة الي جوهر بن مبارك مضيفة بأن وسائل الاعلام شنت حملة ضدّها والتحريض عليها وتهديد سلامتها الجسدية.

واستفز ذلك ايمان المداحي التي خاطبت موسي قائلة "من الواضح أنك في عركة مع الاعلام وبرنامجي ليس فيه أي كرونيكور نخلّص فيه وضيوفي أحرار في آرائهم، هذاكا وقت بن علي تحكمو في الناس شنوة يقولو، لكن انتهى زمن بن علي وتحلم كان تحب ترجّعنا لهذا".

  
  
     
  

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4 de 4 commentaires pour l'article 193923

MedTunisie  ()  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 16h 01m |           
كلوشرات زغراطة قوادة بلطجية

Kamelnet  (Tunisia)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 15h 56m |           
شفتو الظلم الي متعودة بيه الكلوشارة نطق المرى بالحق...😎

Tuttifrutti  (Singapore)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 15h 39m |           
ملا بقرة.... بعير هايجة ..... مسكينة مريضة
ربي يشفيها

Sly  (Tunisia)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 15h 26m |           
الله لا تربحك يا كلوشارة
مكانك السجن موش البرلمان



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