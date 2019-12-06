على المباشر، عبير موسي تهاجم ايمان المدّاحي وتتهم وسائل الاعلام بشن حملة ضدّها

Vendredi 06 Decembre 2019



باب نات

- نشبت الجمعة 6 ديسمبر، في إذاعة راديو ماد، مشادة كلامية حادة بين رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، والإعلامية ايمان المدّاحي.وهاجمت عبير موسي ايمان المداحي واتهمتها بجعل برنامجها يحدث في تونس على قناة حنبعل مختصّا في سبّها وتشويهها مشيرة إلى وجود وسائل اعلام وكرونيكورات يشنون حملة ضدّها.واستغربت ايمان المداحي تصريحات عبير موسي وأكّدت أنها وجّهت الدعوة لممثلين عن الحزب الدستوري الحر للحضور في برنامجها على قناة حنبعل لكنهم رفضوا ذلك.وتعقيبا على ذلك قالت عبير موسي "نحن لا نحضر في بلاتو متاعك مع الناس الي تشتم فينا، خاصة وانت عندك كرونيكور تخلص فيه بش يسبّنا" وذلك في الإشارة الي جوهر بن مبارك مضيفة بأن وسائل الاعلام شنت حملة ضدّها والتحريض عليها وتهديد سلامتها الجسدية.واستفز ذلك ايمان المداحي التي خاطبت موسي قائلة "من الواضح أنك في عركة مع الاعلام وبرنامجي ليس فيه أي كرونيكور نخلّص فيه وضيوفي أحرار في آرائهم، هذاكا وقت بن علي تحكمو في الناس شنوة يقولو، لكن انتهى زمن بن علي وتحلم كان تحب ترجّعنا لهذا".