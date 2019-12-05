الناطق باسم الحرس الوطني: لقد تم القبض على شخص سرق ضحايا حادثة عمدون

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - قال العميد حسام الدين الجبابلي الناطق باسم الحرس الوطني في مداخلة عبر امواج اذاعة موزاييك انه بالفعل تم القاء القبض على شخص سرق هاتفين جوالين وساعة لاحد الضحايا.
واكد المتحدث باسم الحرس الوطني ان بعض ممتلكات المصابين والضحايا لدى الاجهزة المختصة وذلك في اطار التحقيقات مضيفا " سنقوم بما يلزم في اطار قضية حافلة عمدون.
وتابع حسام الدين الجبابلي " للاسف الشديد في مثل هذه المواقف هنالك من يرتكب جرائم سرقة في وسط الاشلاء والدماء".
يذكر أن الشاب غسان الصقلي اصيل منطقة قليبية نفى ما اشيع حول تورطه في سرقة ضحايا حافلة عمدون وذلك بعد تداول صوره وفيديوهات حول الامر.
وقال الشاب انه قام بالبحث عن هاتف جوال احدى المصابات بعد ان طلبت منه ذلك لتهاتف والدتها وتخبرها انها بحالة جيدة.
واكد الشاب انه تمكن من انقاذ عدد من الشباب وذلك بابعادهم عن المياه حتى لا يغرقوا مشيرا بانه قام باعطاء قميصه كي يدفا فتاة سقطت في الماء وشعرت ببرد شديد.
واكد المتحدث باسم الحرس الوطني ان بعض ممتلكات المصابين والضحايا لدى الاجهزة المختصة وذلك في اطار التحقيقات مضيفا " سنقوم بما يلزم في اطار قضية حافلة عمدون.
وتابع حسام الدين الجبابلي " للاسف الشديد في مثل هذه المواقف هنالك من يرتكب جرائم سرقة في وسط الاشلاء والدماء".
يذكر أن الشاب غسان الصقلي اصيل منطقة قليبية نفى ما اشيع حول تورطه في سرقة ضحايا حافلة عمدون وذلك بعد تداول صوره وفيديوهات حول الامر.
وقال الشاب انه قام بالبحث عن هاتف جوال احدى المصابات بعد ان طلبت منه ذلك لتهاتف والدتها وتخبرها انها بحالة جيدة.
واكد الشاب انه تمكن من انقاذ عدد من الشباب وذلك بابعادهم عن المياه حتى لا يغرقوا مشيرا بانه قام باعطاء قميصه كي يدفا فتاة سقطت في الماء وشعرت ببرد شديد.
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Par:aziz75 (France )
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