صورة اليوم من البرلمان: نائب الدستوري الحر يحلم بمستقبل أفضل لتونس!!

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - تداولت الخميس 5 ديسمبر صفحات الفايسبوك صورة للنائب عن الحزب الدستوري الحر، فاضل الوج، أثارت حملة ساخرة في صفحات الفايسبوك.
وظهر فاضل الوج على هامش اعتصام كتلة حزبه وهو ينام على الكراسي تحت قبة المجلس وعلّق النشطاء بالقول إن النائب في حالة دفاع شرس على مطالب التونسيين.
وعلّق آخرون بأن النائب المحترم وفي إطار المهام الموكولة اليه يحلم بمستقبل أفضل لتونس وشعبها قبل أن يستفيق ليحقّق هذه الأحلام عبر برامج تُعدّها "كفاءات" الحزب.
وقال نشطاء آخرون "مسكين، العزري أقوى من سيدي، يتبّع في عبير موسي رصّاتلو راقد على كرسي في البرلمان بعيد على عايلتو وولادو، ربي يصبرو".
يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، عبير موسي، أعلنت مواصلة الاعتصام بمجلس النواب الي حين اصدار اعتذار رسمي من حركة النهضة.
كما أعلنت أن كتلتها ستمنع انعقاد أي جلسة لمناقشة قانون المالية لسنة 2020 قبل صدور الاعتذار.
وظهر فاضل الوج على هامش اعتصام كتلة حزبه وهو ينام على الكراسي تحت قبة المجلس وعلّق النشطاء بالقول إن النائب في حالة دفاع شرس على مطالب التونسيين.
وعلّق آخرون بأن النائب المحترم وفي إطار المهام الموكولة اليه يحلم بمستقبل أفضل لتونس وشعبها قبل أن يستفيق ليحقّق هذه الأحلام عبر برامج تُعدّها "كفاءات" الحزب.
وقال نشطاء آخرون "مسكين، العزري أقوى من سيدي، يتبّع في عبير موسي رصّاتلو راقد على كرسي في البرلمان بعيد على عايلتو وولادو، ربي يصبرو".
يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، عبير موسي، أعلنت مواصلة الاعتصام بمجلس النواب الي حين اصدار اعتذار رسمي من حركة النهضة.
كما أعلنت أن كتلتها ستمنع انعقاد أي جلسة لمناقشة قانون المالية لسنة 2020 قبل صدور الاعتذار.
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Par:aziz75 (France )
Sur: عبير موسي تواصل التهريج والبلطجة في البرلمان وتتهجّم على نوّاب قلب تونس