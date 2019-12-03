سفيان بالناصر للغنوشي و الجملي: تواضعا و استمعا الى الكفاءات الناجحة

Mardi 03 Decembre 2019



باب نات

- وجه الناشط السياسي و رجل الأعمال الذي أقام طويلا في الولايات المتحدة الامريكية رسالة بثها عبر مقطع فيديو على صفحته في الفيسبوك دعا خلالها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي يتحكم في خيوط اللعبة السياسية و تعيين رؤساء الحكومات منذ 2011 الى التواضع و عدم الغرور بالفوز في الانتخابات التشريعية لان النهضة انتصرت باغلبية ضعيفة لا تتجاوز 52 مقعدا و عليه توسيع مشاوراته مع مختلف الكفاءات الوطنية لأن الوضع الاقتصادي صعب جدا و شهر جانفي 2020 على الأبواب .كما نادي سفيان بالناصر رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الى قراءة الارقام المفزعة التي وجهها له في رسالته الأخيرة عبر موقع باب نات و التي تتطلب لقاءات مع خبراء اثبتوا جدارتهم و نجاحهم في مؤسسات خارجية و عملوا بها مدة 30 سنة او اكثر ، و اعتبر بالناصر ان مشاورات الحبيب الجملي مع اشخاص و أحزاب فاشلة مضيعة للوقت و تونس لا تتحمل مزيدا من اهدار الوقت