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رئيس الجمهورية يستقبل محافظ البنك المركزي

Mardi 03 Decembre 2019

Mardi 03 Decembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 محافظ البنك المركزي التونسي السيد مروان العباسي.
وصرح السيد مروان العباسي أنه قدم لرئيس الدولة عرضا حول الوضعية الاقتصادية لتونس في الفترة الحالية وتطوّر عدد من المؤشرات في نهاية سنة 2019 مقارنة بما كانت عليه في السنة الماضية.

وتناول اللقاء الأوضاع الاقتصادية والمالية للفترة المقبلة وخاصة الانعكاسات الإيجابية المنتظرة وذلك إثر تحسن ترتيب تونس وقرار مجموعة العمل المالي بالإجماع خروجها من قائمة الدول الخاضعة لرقابتها.


وتم استعراض نتائج مشاركة تونس مؤخرا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما تطرق اللقاء إلى تقرير المتابعة الرابع للجمهورية التونسية والتطور الذي تم تسجيله ممثلا في التزام تونس بـ 36 من 40 نقطة من مجموع الاستحقاقات المطالبة بها وهو رقم إيجابي سيكون له تأثير على جلب الاستثمارات.


  
  
     
  
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