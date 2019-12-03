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استغل انشغال الاعوان ...شاب يتسلل الى سيارة تابعة لدورية امنية ويستولي على سلاح ناري

Mardi 03 Decembre 2019

Mardi 03 Decembre 2019
باب نات - مثل اليوم الثلاثاء امام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس موقوف يبلغ من العمر 21سنة وجهت له تهم محاولة القتل وحمل ومسك سلاح أبيض والانضمام الى تنظيم ارهابي حيث اقدم خلال شهر اكتوبر 2018 على السطو على سلاح ناري من داخل سيارة دورية أمنية كانت راسية بأحد المفترقات بولاية القصرين ثم نزل من السيارة وهرب بالسلاح وبعد 6امتار تفطن له الاعوان فلحقوا به والقوا عليه القبض وتمكنوا من اعادة السلاح مجددا ..


وباستنطاق المتهم اكد انه استغل انشغال اعوان الدورية بالحديث مع زميلتهم ثم تسلل الى السيارة الادارية التى كانت شاغرة من الاعوان ثم آخذ السلاح. وبين ان هدفه كان للانتقام من شخص اعتدى على والده خلال سنة 2015.



وقد رافع عنه محاميه وبين ان الإختبارات الفنية لم تثبت تواصل المتهم مع أي جهات أو تنظيمات ارهابية موضحا ان منوبه غير متوازن نفسيا ويشكو من انفصام في الشخصية مشيرا الى انه تم عرضه على الطب النفسي وقد تبين انه يعاني من مرض نفسي مشيرا الى ان المتهم ولما فر بالسلاح وطلب منه الاعوان التوقف توقف ثم مكنهم من السلاح .

وبعد الاستماع الى مرافعات محاميه قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم...

  
  
     
  
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